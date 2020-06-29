لبنان | حب الله بعد لقائه السفير كيجيان: التعاون مع الصين استراتيجي وليس ضد أحد

اثر اللقاء قال السفير الصيني:”تشرفت بزيارة وزير الصناعة في لقاء تعارف، وقد تأخرت الزيارة بسبب وباء كورونا، ولكن سبق لنا أن التقينا في مناسبات أخرى، وهذه الزيارة رسمية للتعارف في ما بيننا”.

واضاف:”لقد استمعت منه إلى رؤيته وخطته حول ارتقاء مستوى الصناعة في لبنان، وخصوصا من خلال التوجه لاقامة مناطق صناعية في لبنان، وبحثنا في امكانية التعاون بين الدولة اللبنانية والصين في مجال الصناعة في المرحلة المقبلة، واتفقنا على المزيد من التشاور والتنسيق الوثيق لتحقيق ذلك.”

بدوره قال حب الله:”سعدت بلقاء السفير الصيني، وكانت مناسبة للتعارف أكثر وللترحيب به، لا سيما أننا نعتبر الصين شريكا أساسيا للبنان. لقد بحثنا في الشؤون والرؤية الصناعية التي نعمل على تحقيقها، وخصوصا اقامة المناطق الصناعية، وأكدنا اهمية التعاون بين البلدين والعلاقة الاستراتيجية بينهما، كما بحثنا في امكانات التعاون وتفعيله، واتفقنا على متابعة المشاورات والتنسيق بين البلدين”، لافتا الى اننا “سنعقد لقاءات أخرى، وستتم متابعة المسائل والتعاون بين المسؤولين في كل من الوزارة والسفارة الصينية للبحث في بعض التفاصيل التي سيتم الاعتماد عليها لاتخاذ القرارات المناسبة”.

وردا على سؤال قال:”كما سبق وقلت، أمام لبنان خيارات كثيرة، ولبنان لا يدير ظهره لأحد من شركائه. لكن الصين دولة أساسية وقوة اقتصادية متعاظمة ولا سيما في القطاعين الصناعي والزراعي، والتعاون معها ليس ضد أحد، لكنه تعاون استراتيجي يخدم البلدين، وكل ما نحتاج اليه لتأمين المصلحة اللبنانية سنقوم بالعمل من أجله.”