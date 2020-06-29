لبنان | جرحى في مواجهات بين الجيش ومحتجين في جل الديب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 يونيو 2020 04:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك حاول محتجون على الأوضاع الاقتصادية، قطع أوتوستراد جل الديب، إلا أن الجيش منعهم من ذلك، فحصلت مواجهات، أدت إلى سقوط عدد من الجرحى، يعمل عناصر الدفاع المدني على اسعافهم. كذلك، فقد أفيد عن اعتداء عناصر عسكرية على عددٍ من الصحافيين والإعلاميين خلال تغطيتهم التحرّك وهم الزملاء: داني طانيوس (MTV) – مارك فياض (النهار) – فضل عيتاني (نداء الوطن) – جوزيف برّاك (الجمهورية). تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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