لبنان | توضيح من قوى الأمن لِما يتمّ تداوله عن تعرّض موكب الحريري لحادث أمني في البقاع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 يونيو 2020 09:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 يونيو 2020 09:16 مساءً - مشاركة

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“تعليقاً على ما يتم تداوله عن تعرض موكب دولة الرئيس سعد الحريري لحادث أمني اثناء تواجده في منطقة البقاع بتاريخ ١٧-6-2020 ومنعاً للتأويل والتحليلات المختلفة، يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان توضح ما يلي:

اولاً: بتاريخ 17 الجاري، وتزامنا مع تواجد دولة الرئيس سعد الحريري في منطقة البقاع الأوسط، شاهد أحد المواطنين انفجار جسم غريب في الجو وسقوطه على الارض فعمد الى الابلاغ عن ذلك.

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ثانياً: بناء عليه، تم اتخاذ الاجراءات العملانية المباشرة بحيث بدأت شعبة المعلومات التحقيقات بإشراف القضاء المختص وبسرية تامة حرصاً على عدم استغلال الحادث بسبب الاوضاع السائدة في البلاد، كونه قد تبين ان موكب دولة الرئيس سعد الحريري لم يتعرض لأي حادث مباشر اثناء تواجده في المنطقة التي كان يقوم بزيارتها.

ثالثاً: منذ تاريخ حصول الحادث ما زالت التحقيقات مستمرة وبسرية تامة توصلاً لبيان جميع المعطيات المحيطة بما جرى في المنطقة في ذلك الحين.

رابعاً: تطلب هذه المديرية من وسائل الاعلام توخي الدقة والحذر وعدم تبني اي روايات قبل التوصل الى نتائج نهائية في التحقيقات”.