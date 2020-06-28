لبنان | وقفة احتجاجية عند جسر حبوش وقطع أحد مسارب الأوتوستراد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 يونيو 2020 09:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نفذت مجموعات شبابية، مساء اليوم، وقفة احتجاجية، على أوتوستراد حبوش- النبطية، عند جسر حبوش، تنديدا بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، وارتفاع سعر صرف الدولار. وردد المحتجون هتاف “فليسقط حكم المصرف”، وطالبوا ب”محاكمة ناهبي المال”، وبثوا في المكان، الأناشيد الحماسية عبر مكبرات الصوت، وعمدوا إلى إقفال احد مسارب الأوتوستراد، بالإطارات المطاطية والعوائق الحديدية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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