لبنان | التقرير اليومي لمستشفى الحريري عن آخر المستجدات حول كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 يونيو 2020 09:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 وجاء فيه: – عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 412 – عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 12 – عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 13 Advertisements – عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0 – مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 241 حالة شفاء – عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3 تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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