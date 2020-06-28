لبنان | مصرف لبنان: لا صحة لخبر منع إدخال أكثر من 2000 دولار عبر المطار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 يونيو 2020 09:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نفى مصرف لبنان، في بيان، خبرا تناوله بعض وسائل الإعلام، و”مفاده أنه يمنع إدخال عبر مطار بيروت الدولي مبالغ تفوق ال2000 دولار” واكد أن “هذا الخبر عار عن الصحة تماما، وهو جزء من الحملة التي تشنها بعض الجهات لزعزعة الأستقرار النقدي”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.