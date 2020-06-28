لبنان | وزارة الصحة: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و21 اصابة جديدة والاجمالي 1740

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 يونيو 2020 03:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 يونيو 2020 03:16 مساءً - مشاركة

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وبذلك يبلغ مجموع ​الإصابات​ الكلي منذ 21 شباط من هذا العام 1740 إصابة مؤكدة، توفي منها 34 حالة، وشفي منها 1134 أشخاص، وبلغت ​حالات​ الإستشفاء 33 منها 8 حالات في العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، قد أعلن مساء أمس في تقريره اليومي عن حالة الوفاة الجديدة لمريض مصاب بفيروس كورونا، وأكد ووجود 3 حالات حرجة، مقابل إخراج 4 حالات إلى الحجر المنزلي.

وجاء في تقرير مستشفى رفيق الحريري الجامعي امس:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 420 فحصا.

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– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 15.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 12.

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 241 حالة شفاء.

– عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي، بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 4.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 3.

– حالات وفاة: 1.