لبنان | عويدات يعلن عدم إحالته القاضي مازح على التفتيش القضائي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 يونيو 2020 03:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 يونيو 2020 03:16 مساءً - مشاركة

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إشارة الى أن مجلس القضاء الأعلى سيعقد جلسته العادية بعد غد الثلاثاء، الا إذا استدعت الظروف تقديم موعد الجلسة الى يوم غد.

وكانت وسائل إعامية محلية قد تداولت أخبارا عن إحالة القاضي محمد مازح الى التفتيش القضائي بتهمة خرق أهليّته لممارسة مهامه على خلفية قراره المتعلّق بالسفيرة الأميركية.

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يذكر أن أصدر القاضي “محمد مازح” كان قد أصدر قراراً يمنع بموجبه ‎السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، من التصريح الإعلامي، كما يمنع كل وسيلة إعلامية لبنانية من نقل تصريحاتها.

فيما اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أنّ القرار القضائي الصادر بمنع وسائل الإعلام من نشر تصريحات للسفيرة الأميركية في بيروت وإجراء أي مقابلة معها على خلفية تصريحات أدلت بها بشأن حزب الله، محاولة من قبل الحزب “لإسكات الإعلام اللبناني وهو أمر مثير للشفقة”.

وقالت الخارجية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه “حتى التفكير في استخدام القضاء لإسكات حرية التعبير وحرية الصحافة أمر سخيف”، مضيفةً “نحن نقف مع الشعب اللبناني وضد رقابة حزب الله”.