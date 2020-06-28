لبنان | “شيا”: وزيرة الإعلام لا تمتلك المعلومات.. والاعتذار جاء من مسؤول رفيع المستوى في الحكومة

وقالت شيا: “للاسف أعتقد أن وزيرة الاعلام لا تملك المعلومات وسأدع الحكومة تتحدث عن نفسها”، وأكدت شيا أنه تم التواصل معها بعد ظهر أمس من مسؤول رفيع المستوى في الحكومة وقد اعتذر عن الحكم غير الملائم وأكد لها أن الحكومة ستأخذ الخطوات المناسبة لحذفه.

وأشارت شيا في حديثٍ للـ”ام تي في” إلى أن ما ذكرته مع “الحدث” منذ أيام أن كلام الامين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله التهديدي غير لائق وهجومها ربما أشعر “الحزب” أنه مهدد لانها سلطت الضوء على أفعاله التي أثرت على الازمة الاقتصادية.

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وإعتبرت أن قرار القاضي مازح يؤثر على حرية الرأي والاعلام، وأضافت: “يحاولون إسكات الاعلام في بلد معروف بحيوية الاعلام فيه”، ورأت أن “الامر مثير للشفقة ولا يتنمي إلى لبنان بل إلى دولة كإيران”.

وردا على سؤال عن إمكانية تأثير الحادثة على العلاقات اللبنانية الاميركية، أجابت شيا: “إنها مؤسفة لانه ستكون لها تداعيات على الشعب اللبناني الذي يريد أن يسمع القصة الكاملة ليخرج باستنتاجاته الخاصة، وأردفت أنه كان لديها نقاش حضاري بعيد عن العنف واللغة التهديدية، وتابعت: “للاسف بعد هذه الحادثة ستكون للبنان نقطة سوداء على سمعته لان الاعلام العالمي تطرق إلى هذا الموضوع”.

ودعت القيادات إلى التركيز على الاصلاحات الاقتصادية الضرورية للمساعدة على الخروج من الازمة الاقتصادية.