لبنان | مفرزة استقصاء بيروت توقف مروج مخدرات وتضبط كمية منها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 يونيو 2020 11:17 صباحاً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 يونيو 2020 11:17 صباحاً - مشاركة

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وبتفتيشه عثر بحوزته على 11 غ من مادة الهيرويين، 10غ من مادة السالفيا -جميعها موضبة ومعدة للترويج -، 5 غ من مادتي الباز كوكايين والكوكايين داخل 5 علب بلاستيكية.

كما ضبطت الدراجة الآلية التي يستخدمها في عمليات الترويج. وتبين انه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة القاء قبض وخلاصة حكم بجرم سرقة.

أودع القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على اشارة القضاء المختص”.

وجاء في البيان لقوى الأمن الداخلي:

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

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“بتاريخ ٢٧-٦-٢٠٢٠ وفي محلة سامي الصلح، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من توقيف مروج مخدرات، ويدعى: – ع. ن. (مواليد عام ١٩٧٥، سوري).

وبتفتيشه عثر بحوزته على /١١/ غ من مادة الهيرويين، /١٠/غ من مادة السالفيا -جميعها موضبة ومعدة للترويج -، /5/ غ من مادتي الباز كوكايين والكوكايين داخل /٥/ علب بلاستيكية.

كما ضبطت الدراجة الآلية التي يستخدمها في عمليات الترويج.

وقد تبين انه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة القاء قبض وخلاصة حكم بجرم سرقة.

أودع القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على اشارة القضاء المختص”.