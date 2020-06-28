لبنان | طقس صيفي اعتيادي اليوم… وموجة حر أواخر الاسبوع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 يونيو 2020 11:17 صباحاً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 يونيو 2020 11:17 صباحاً - مشاركة

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يسيطر الإثنين طقس صيفي مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين 22 و29 درجة، كما الثلاثاء يسيطر طقس صيفي مع انخفاض طفيف بدرحات الحرارة لتتراوح ساحلا بين 22 و29 درجة

الأحد :

1- الحرارة ساحلاً بين 22 و31 درجة، بقاعا بين 16 و34 درجة وعلى ال1000م بين 18 و27 درجة

2- الأجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب محلي خفيف

3- الرياح جنوبية غربية معتدلة احيانا 40 كم/س

4- الرطوبة 70%

5- الضغط الجوي 1008 hpa

6- الرؤية جيدة

7- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه 26

الاثنين: طقس صيفي مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين 22 و29 درجة فيما الأجواء قليلة السحب الى غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال.

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الثلاثاء: طقس صيفي مع انخفاض طفيف بدرحات الحرارة لتتراوح ساحلا بين 22 و29 درجة فيما الأجواء قليلة السحب الى غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال.

وأفاد الأب ايلي خنيصر، المتخصص بأحوال الطقس، عبر صفحته على “فايسبوك”، أن الموجات الحارة تُغطّي شمال افريقيا وشمال اوروبا وغرب روسيا والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط مدفوعة من المنخفض الهندي الموسمي المتمركز في شبه الجزيرة العربية، والذي تدنّت قيمه نحو 996hpa.