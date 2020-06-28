كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 يونيو 2020 01:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أشارت ​وزارة الخارجية الأميركية​ إلى أن: “اللبنانيون يصطفون بطوابير لشراء الخبز و​حزب الله​ منشغل بتنفيذ أجندة إيران”. وأوضحت الخارجية الأميركية أنه “لم يتم إخطار السفارة في لبنان بأي قرار قضائي لمنع سفيرتنا دوروثي شيا من التحدث للإعلام ​​​​​​”. وكان قد أصدر قاضي الامور المستعجلة في صور محمد مازح، قراراً يمنع بموجبه ‎السفيرة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا من التصاريح الإعلامية، كما و يمنع القرار اي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الخارجية الأميركية: اللبنانيون يصطفون لشراء الخبز و”حزب الله” منشغل بتنفيذ أجندة إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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