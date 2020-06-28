لبنان | جنبلاط يغرد… “سنصمد ونتحدى ارادة النظام السوري بتدمير لبنان”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 يونيو 2020 01:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرد النائب السابق وليد جنبلاط عبر تويتر: “سنصمد بهدوء لكن بحزم .سنصمد دون تهور لكن دون مسايرة.سنصمد في ارضنا في الجبال في الاودية في القرى في كل شبر من ما نملك ولن نتعدى لكن نرفض التعدي .سنصمد بالرغم من تآمر الدول وتخليها عن لبنان .سنصمد فوق حقد الحكومة وتآمرها على الشعب.سنصمد ونتحدى ارادة النظام السوري بتدمير لبنان”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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