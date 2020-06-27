لبنان | قيادة الجيش نعت الرقيب الشهيد توفيق نعيم بو مارون

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نعت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، الرقيب توفيق نعيم بو مارون الذي استشهد أمس في محلة معصريتي- طريق رشميا، نتيجة تعرضه لحادث سير أثناء قيامه بواجبه العسكري.
ووزعت النبذة الآتية عن حياته:
– من مواليد 10/11 /1990 روميه- المتن- محافظة جبل لبنان.
– تطوع في الجيش اعتبارا من تاريخ 8/4/2010.
– حائز تنويه العماد قائد الجيش 3 مرات وتهنئته 5 مرات، تهنئة مدير المخابرات 3 مرات، تهنئة رئيس فرع مخابرات جبل لبنان مرة واحدة، وتهنئة وزير الداخلية والبلديات مرة واحدة.
– الوضع العائلي: عازب.
وأعلنت أن جثمانه ينقل غدا عند الساعة 9.30 من المستشفى العسكري المركزي، إلى منزله الكائن في بلدة مزرعة النهر- قضاء عاليه، ومن ثم ينقل إلى كنيسة قلب يسوع في محلة البيرة- قضاء الشوف، حيث يقام المأتم عند الساعة الرابعة من بعد ظهر غد، ويوارى في الثرى في مدافن العائلة في البلدة المذكورة.
تقبل التعازي بتاريخ 29/6/2020 في منزل والد الفقيد الكائن في بلدة مزرعة النهر- قضاء عاليه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.