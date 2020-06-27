لبنان | قطع عدد من الطرقات في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 يونيو 2020 10:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قطع عدد من الثوار في طرابلس، العديد من الطرقات الرئيسية والفرعية في المدينة، بالاطارات المشتعلة وحاويات النفايات والحجارة، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي وعلى الاوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة. ومن أبرز هذه الطرقات، الأوتوستراد الدولي عند نقطة البالما، أوتوستراد فؤاد شهاب، مسارب ساحة عبد الحميد كرامي “النور”، وسط انتشار لوحدات الجيش وعناصر قوى الامن الداخلي. وطلب المحتجون من المواطنين النزول بكثافة إلى الشوارع. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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