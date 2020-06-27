لبنان | قتيل في بلدة دير الأحمر بسبب خلاف على قطعة أرض

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 يونيو 2020 10:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أدى خلاف على قطعة أرض في بلدة دير الأحمر قضاء بعلبك بين المواطن ط. ق ونسيبه ط. ق ، إلى مقتل الأخير بعد أن أقدم نسيبه على ضربه على رأسه بمجرفة زراعية. وتطور الخلاف بعد إقدام الأول على إطلاق النار باتجاه الأخير، الذي أقدم بدوره على ضربه بمجرفة، ما أدى إلى وفاته على الفور. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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