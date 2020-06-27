لبنان | القوات: لوضع حد نهائي لتجاوزات أجانب يسكنون في منطقة البوشرية

استنكر حزب “القوات اللبنانية”- منطقة المتن الشمالي في بيان:

“التجاوزات التي تتكرر في منطقة البوشرية منذ مدة، والتي يقوم بها بعض الأجانب من سكان المنطقة، خارقين العديد من الأنظمة والقوانين ويقلقون راحة القاطنين في المحلة، حتى أن الأمور وصلت في بعض الأحيان إلى اعتداءات جسدية في حق أبناء المنطقة ضاربين عرض الحائط الأصول كافة”.

وقال: “هذه التجاوزات نرفضها شكلا ومضمونا ونرفع الصوت عاليا مناشدين الأجهزة الأمنية والإدارات المختصة وضع حد نهائي لهذه التجاوزات ومحاسبة الفاعلين”.

وأكد أن “كرامة وسلامة وراحة أبناء المنطقة تبقى أولوية، وعلى الجميع إحترامها وعدم التنكر لأصول الضيافة التي يتمتع بها أبناء البوشرية المنفتحون على الجميع، سواء أكانوا أفرادا أم جماعات، إلا أن الانفتاح لا يعني السماح بتكرار التعديات التي نشجبها ونرفضها”.