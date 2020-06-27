لبنان | عبد الصمد: لا يحق لأحد منع الإعلام من نقل الخبر

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 يونيو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غردت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد عبر “تويتر”: “أتفهم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية. لكن لا يحق لأحد منع الإعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الاعلامية. وفي حال لدى أحد مشكلة مع الإعلام فليكن الحل عبر وزارة الإعلام والنقابة والدور الاستشاري للمجلس الوطني للاعلام وانتهاء بمحكمة المطبوعات”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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