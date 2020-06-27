لبنان | إقفال المحال في الهرمل بسبب ارتفاع الاسعار وتهافت على شراء الخبز

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 يونيو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك شهدت أسواق الهرمل حال شلل في ظل إقفال المحال والمؤسسات التجارية، وتوقف الملاحم عن الذبح وبيع اللحوم بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار. في وقت شهدت الأفران زحمة بسبب تهافت المواطنين لشراء الخبز، فيما أقفل معظم أفران اللحم بعجين والخبز المرقوق لعدم توافر الطحين الذي فقد من الأسواق، وسجل تفاوت واضح في أسعار السلك الاستهلاكية لانعدام الرقابة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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