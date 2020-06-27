لبنان | قرار قضائي يقضي بمنع السفيرة الأميركية من التصريح لأي وسيلة إعلامية

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اصدر قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح قراراً قضائياً يقضي بمنع السفيرة الاميركية دوروثي شِيا من التحدث الى اي وسيلة اعلامية في لبنان ومنع وسائل الاعلام من تغطية حديثها، وذلك بعد مقابلة للسفيرة بتاريخ 26-6-2020 على قناة الحدث العربية حيث ادلت السفيرة بتصريحات اعتبرها القاضي “مسيئة للشعب اللبناني ومثيرة للفتن والعصبيات ومن شأنها تأجيج الصراعات المذهبية والطائفية وتشكل خطراً على السلم الاهلي”.
ومما جاء في القرار:
“أولاً: منع اي وسيلة اعلامية لبنانية او اجنبية تعمل على الاراضي اللبنانية سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة أو الكترونية، باجراء اي مقابلة مع السفيرة الاميركية أو اجراء اي حديث معها لمدة سنة تحت طائلة وقف الوسيلة الاعلامية المعنية عن العمل لمدة مماثلة بحال عدم التقيد بهذا الامر، وتحت طائلة الزام الوسيلة الاعلامية المعنية بدفع مبلغ مئتي الف دولار اميركي كغرامة اكراهية بحال عدم الالتزام بمندرجات هذا الامر. ثانيا :ابلاغ وزارة الاعلام اللبنانية والمجلس الوطني للاعلام نسخة عن القرار لتعميمه على الوسائل الاعلامية”.
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