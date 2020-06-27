لبنان | هذه هي السلّة الغذائية المدعومة من وزارة الاقتصاد

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 يونيو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نشر وزير الاقتصاد راوول نعمه عبر حسابه على تويتر، تغريدة تضمنت السلع المدعومة من السلّة الغذائية، وجاء في التغريدة: “ننشر اليوم على موقع وزارة الاقتصاد والتجارة السلع المدعومة من السّلة الغذائية مع العلامات التجارية بالإضافة إلى أسعارها وزنتها قبل وبعد الدعم، مع الإشارة أن الوزارة حددت السعر الاقصى للسلع بالتعاون مع المستوردين”: السلة الغذائية المدعومة تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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