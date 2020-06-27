لبنان | بلدية صيدا نفت خبر إقفال المسلخ

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 يونيو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نفت بلدية صيدا، في بيان عممه مكتبها الإعلامي “الإشاعة التي يتم تداولها في بعض مواقع التواصل الإجتماعي عن إقفال مسلخ صيدا، إعتبارا من الغد وحتى إشعار آخر”. وأكدت أن “أبواب المسلخ مفتوحة كالمعتاد ضمن الدوام الرسمي باستثناء العطلة الاسبوعية مساء الخميس”. وأوضح المشرف على أعمال المراقبة الصحية على اللحوم الذبيحة الدكتور حاتم زيدان أن “لا صحة أيضا لعدد الذبائح الذي ورد في مضمون “الإشاعة” بأن العدد إقتصر اليوم على رأسين من العجل ورأس من الغنم، والصحيح هو أن عدد الذبائح اليوم بلغ 16 رأسا من العجول و3 رؤوس من الغنم، لذلك إقتضى التوضيح”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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