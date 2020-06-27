لبنان | إقبال وزحمة مواطنين على شراء الخبز من الافران في صيدا

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 يونيو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تشهد الافران في صيدا الان إقبالا وتهافتا على شراء الخبز وذلك بعد الحديث عن امتناع الافران عن التوزيع للمحال، وفي ظل ارتفاع سعر الدولار. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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