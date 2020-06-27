لبنان | سعر صرف الدولار اليوم

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 يونيو 2020 11:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت نقابة الصرافين في بيان وجهته الى شركات ومؤسسات الصرافة “تسعير سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 27 و28/6/2020 حصرا، وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى، والبيع بسعر 3900 حدا أقصى، التزاما بتوصيات اجتماع السرايا الحكومية بتاريخ 3/5/2020. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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