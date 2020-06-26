- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في إحدى جلساته مع المشايخ، اكد من خلاله اننا ذاهبون الى وضع اسوء، وقال “اعلم ان الحياة ستكون قاسية والليرة ما في شي بيهديها” مشيراً الى أن “الشيء المهم هو وحدة الصف والتضامن، والا ننفعل ونقطع طرقات كما يفعل غيرنا، اليوم قطعت الطرقات في الجية وتعلبايا، في منطقتنا ما بتحرز نقطعها، لان منكون عم نقطعها عحالنا وعغيرنا”.
ولفت جنبلاط الى انه” سنعمل مع الجميع لتأمين الحد الأدنى من الإكتفاء الذاتي من القمح والمازوت… حياة الرفاهية السابقة انتهت وسنعود الى أيام أجدادنا، الكهرباء ستنقطع والمازوت كذلك، القمح والبرغل والدجاج يرتفع ثمنه وكذلك الخروف والماعز”، مؤكداً “كل ما تأخرنا بتموين أنفسنا كلما سوف ترتفع أكثر الأسعار”.
لكن السؤال أين أموال المواطنين؟ فلو لم يسرقها السياسيون بصفقاتهم وسمسراتهم، ولو لم يفرغوا خزينة الدولة وجيوب الشعب لما احتاج الناس شيئاً، فليعيدوا الاموال التي نهبوها من دون اظهار انفسهم انهم يخشون على مستقبل اللبنانيين بعدما اوصلوهم ولبنان الى كل هذه الازمات.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو… جنبلاط: حياة الرفاهية انتهت وسنعود إلى أيام أجدادنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.