كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 يونيو 2020 08:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك لفتت وزارة الطاقة والمياه، في بيان اليوم، نظر المواطنين الى “وجود موقع وهمي باسم الوزارة على شبكة الانترنت يدعي انه الموقع الرسمي للوزارة يدعو المواطنين الى تحميل طلبات لملء وظائف لدى هيئة إدارة قطاع البترول. ونصحت الوزارة المواطنين “بعدم تحميل اي ملفات شخصية عائدة لهم على هذا الموقع الوهمي حفاظا على خصوصية معلوماتهم. وتؤكد ان الموقع الرسمي للوزارة هو: www.energyandwater.gov.lb “. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الطاقة لفتت الى وجود موقع وهمي ودعت المواطنين لعدم تحميله اي ملفات شخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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