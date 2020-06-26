لبنان | ابراهيم من السرايا: إنشاء غرفة عمليات تتلقى الشكاوى على قاعدة ان كل مواطن خفير

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 يونيو 2020 08:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من السرايا الحكومية عن: “انشاء غرفة عمليات تتلقى الشكاوى على قاعدة ان كل مواطن خفير، ويمكن القول اننا اوقفنا اكثر من 150 صرافا شرعيا وغير شرعي. وبما خص السلة الغذائية هناك دور للأمن العام وسيكون هناك دوريات لحماية المستهلك للتأكد من ان السوبرماركت تتقيد بالاسعار”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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