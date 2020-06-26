كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 يونيو 2020 08:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قال قائد القيادة المركزية الأميركية فرانك ماكينزي عبر تويتر: “نؤيد استمرار تمويل الجيش اللبناني لأنه… في القيادة المركزية الأميركية، نعيش في “الأرض” التي فيها خيارات أقل من الكمال، وأعتقد أنهم يقدمون أفضل فرصة لتوفير الأمن والسيادة للبنان”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | القيادة المركزية الأميركية: نؤيد استمرار تمويل الجيش اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.