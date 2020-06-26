لبنان | بالفيديو.. متظاهرون يعترضون موكب أحمد الحريري في الحمراء

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وخلال محاولة المحتجين إقفال الطريق أمام المصرف المركزي، صودف مرور الأمين العام لـ “تيار المستقبل” أحمد الحريري الذي ترجّل من سيارته، محاولاً التحاور مع المحتجين الا انهم استمروا بإطلاق هتافات ضد أركان السلطة السياسية والرئيس سعد الحريري، ليعود بعدها الى سيارته ويكمل طريقه.
“سعد سعد سعد ما تحلم فيها بعد” و”سعد الحريري حرامي” بعض مما اطلقه المتظاهرون من شعارات اجبرت احمد الحريري على المغادرة بسرعة من المكان، كونه تأكد ان الكذب على المواطنين لم يعد يجدي نفعاً، فقد شبع اللبنانيون وعوداً ونفاقاً من جميع من في السلطة على مدى سنوات، وهم يعلمون علم اليقين ان سعد له اليد الطولى لما وصل اليه لبنان لاسيما افراغ خزينة الدولة وجيوب الناس.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.