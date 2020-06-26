لبنان | قوى الامن: توقيف شخص ابتز فتاة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“ورد إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية شكوى مقدمة من مواطنة، حول تعرضها لعملية تهديد وابتزاز من قبل مجهول، وذلك بعد أن تعرفت من خلال “Facebook” على مستخدم لحساب وهمي، وتطورت العلاقة بينهما إلى أن تواصلت معه عبر تقنية الفيديو، بحيث عمد الاخير الى التقاط صور غير لائقة لها من دون علمها. وبعد عدة أيام طلب منها إرسال 3 حوالات مالية بتواريخ مختلفة، عبر إحدى شركات تحويل الأموال في لبنان، وزودها باسمين لترسل إليهما الحوالات، وهددها بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي في حال لم تستجب لطلباته.

نتيجة المتابعة الفورية والحثيثة التي قام بها عناصر المكتب المذكور، توصلوا الى تحديد هوية الفاعل، وقد تبين أن الشخصين اللذين استلما المال، هما من أفراد عائلة مشغل الحساب. جرى استدعاؤهم الى المكتب، وبالتحقيق معهم:

– افاد كل من المرسل اليهما بأنهما لا يعرفان المدعية، وأن المدعى عليه طلب منهما استلام الحوالات المالية كونه لا يملك هوية.

– اعترف المشتبه به بما نسب إليه، كما صرح بأن لا علاقة لمستلمي الحوالات بموضوع الابتزاز. أودع الموقوف القضاء المختص، بناء على إشارته.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، في أي ظرف من الظروف، وتحت أي ضغوطات تمارس عليهم، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردد في الإبلاغ فورا عن مثل هذه الحالات”.