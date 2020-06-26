لبنان | السفير البابوي: الفاتيكان يدعم لبنان والحوار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 يونيو 2020 06:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اليوم في السرايا الحكومية السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزيف سبيتيري، وجرى التداول في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. وأكد السفير البابوي “دعم الفاتيكان للبنان وللحوار بين اللبنانيين”. كما أعرب عن تقديره “للجهود التي تبذلها الحكومة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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