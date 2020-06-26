كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 يونيو 2020 06:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتوزعت الإصابات الجديدة وفقاً للآتي: الأشرفية (بيروت) 4

تلة الخياط (بيروت) 3

المرفأ (بيروت) 1

برج البراجنة (بعبدا) 8

عين الرمانة (بعبدا) 1

الغبيري (بعبدا) 1

بئر حسن (بعبدا) 1

حارة حريك (بعبدا) 1

حي السلم (عاليه) 2

بصاليم (المتن) 1

مخيم البدواي (طرابلس) 4

وادي نحلة (طرابلس) 2

زحلة (زحلة) 1

برالياس (زحلة) 1

مجدل عنجر (زحلة) 1

تعنايل (زحلة) 1

بوداي (بعلبك) 1

قونين (بنت جبيل) 1 تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الصحة: تسجيل إصابات جديدة بفيروس “كورونا” في لبنان.. وهكذا توزعت على المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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