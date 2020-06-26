كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 يونيو 2020 06:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، انه: “استنادا الى مقررات مجلس الوزراء في تاريخ 31/3/2020 المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج، سيصار الى فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدودين في تاريخي 30/6/2020 و2/7/2020 من الساعة 9,00 لغاية الساعة 16,00 أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم (ابن لبنانية أو ابن لبناني، زوج لبنانية أو زوجة لبناني) فقط الموجودين في سوريا والراغبين في العودة الى لبنان”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الامن العام: فتح الحدود عبر مركزي المصنع والعبودية في 30 حزيران و2 تموز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.