لبنان | جمعية تجار لبنان الشمالي: للاضراب المفتوح في ظل عجز الدولة امام شعبها

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دعت جمعية تجار لبنان الشمالي، في بيان اليوم، إلى:
“الإضراب المفتوح لكل القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، في ظل عجز الدولة عن الإمساك بمفاصل الإنهيار السريع وكذلك المصارف مما تسبب بأزمة تحل بالبلد في كافة قطاعاته بسبب الإرتفاع الحاد في سعر الدولار المفقود المطلوب، وتزامنا مع أزمة الكهرباء والفيول المنعكسة على بسطاء الشعب الكادح دون قراصنة الفساد، ولأننا نعيش الإنهيار الحاد في الوضع الإقتصادي والمعيشي وكي لا ينهار المعبد على ساكنيه وقبل فوات الأوان”.
كما دعت الى “فتح المحلات ثلاث ساعات يوميا للضرورات المعيشية والمستلزمات الضرورية”، آملة من “كافة القطاعات التجاوب مع هذا المطلب الطارىء الضروري الهام في وقت تقف الدولة عاجزة أمام شعبها”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.