لبنان | المحكمة العسكرية وافقت على تخلية أحد موقوفي حادثة قبرشمون

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 يونيو 2020 06:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وافقت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد روجيه حلو، على تخلية أحد الموقوفين في حادثة قبرشمون “خلدون. غ” ، لقاء كفالة مالية قدرها 250 ألف ليرة، ليبقى ثلاثة موقوفين فقط في هذا الملف . تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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