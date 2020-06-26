لبنان | وزير المالية وقع على دفع مخصصات لمشاريع في الشؤون

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 يونيو 2020 06:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقع وزير المالية الدكتور غازي وزني على دفع المخصصات العائدة لمشاريع في وزارة الشؤون الاجتماعية بقيمة سبعة عشر مليار وثلاثمائة وواحد وسبعين مليون ليرة (17 مليار و371 مليون ليرة). تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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