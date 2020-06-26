لبنان | سائقو سيارات الاجرة اغلقوا تقاطع ايليا احتجاجا على تردي الاوضاع

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 يونيو 2020 06:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اغلق سائقو سيارات الاجرة تقاطع ايليا احتجاجا على تردي الاوضاع، حيث ركنوا سياراتهم وسط الطريق وترجلوا منها، للتعبير عن احتجاجهم، في ظل ارتفاع سعر الدولار وغلاء المعيشة. وكان السائقون اقفلوا، بعد ظهر اليوم، ساحة ايليا باتجاهاتها الاربعة وتجمعوا، ونفذوا وقفة احتجاجا على ارتفاع اسعار القطع بشكل خيالي وبقاء التسعيرة كما كانت قبل بدء الاسعار بالتضخم. وطالب السائقون برفع التسعيرة الى 3000 ليرة كحد ادنى. كما طالبوا وزارة الداخلية باعفاء رسوم الميكانيك لعام 2020 تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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