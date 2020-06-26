لبنان | جعجع: لقاء بعبدا أعطى نتائجه فورا الدولار قفز قفزة غير مسبوقة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 يونيو 2020 06:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عبر حسابه على “تويتر”: “أعطى لقاء بعبدا “الوطني الجامع” نتائجه فورا. فما كادت ان تنتهي تلاوة البيان الختامي حتى قفز الدولار قفزة غير مسبوقة” تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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