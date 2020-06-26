لبنان | تسجيل إصابة جديدة بكورونا في عكار

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع عدد الحالات المسجلة لديها منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم إلى 79 إصابة.

وأشار التقرير اليومي الذي تصدره الغرفة الى تسجيل حالتي شفاء جديدتين ما قلّص عدد الحالات الإيجابية إلى 9، ورفع من عدد حالات الشفاء إلى 70.

أمّا عدد حالات الحجر المنزلي: 204 حالات بين وافدين ومقيمين.

ويشار إلى أنّ الحالة المسجلة حديثاً، ولد من ذوي الحاجات الخاصة بعمر 9 سنوات تتم معالجته في مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا وخضعت عائلته والمحيطين له لأخذ عينات الـPCR وألزموا جميعاً الحجر الصحي الوقائي لمدة 14يوماً بإشراف مركز طبابة عكار وبمتابعة من محافظ عكار المحامي عماد اللبكي.