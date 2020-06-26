لبنان | مديرية الطيران المدني نفت الغاء رحلات لشركات اجنبية

أعلنت المديرية العامة للطيران المدني ما يلي:

“عطفا على ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول قيام المديرية العامة للطيران المدني بالغاء رحلات لبعض شركات الطيران الاجنبية التي تسير رحلات من والى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت،

ان المديرية العامة للطيران المدني توضح ما يلي:

بتاريخ 17/6/2020، وعطفا على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2020 المتعلق باعادة فتح المطار بشكل جزئي ابتداء من 1/7/2020، صدر عن المديرية العامة للطيران المدني التعميم رقم 23/2 حيث تم الطلب من جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت ايداع المديرية جداول الرحلات التي سيتم تسييرها خلال شهر تموز 2020 مع الاخذ بعين الاعتبار بان لا يتخطى مجموع الركاب القادمين الى لبنان خلال اليوم الواحد 2000 راكب اي حوالي 10% من حركة الركاب القادمين يوميا بالمقارنة مع شهر تموز 2019، وبالتالي قدمت شركات الطيران بتزويدنا بجداول الرحلات المطلوبة وتمت الموافقة عليها حسب الاصول المتبعة، حيث ستبدأ تلك الشركات بتسيير الرحلات ابتداء من 1/7/2020.

بناء على ما تقدم، ان المديرية العامة للطيران المدني تنفي ما تم تداوله، وتطلب من وسائل الاعلام توخي الدقة والحذر قبل نشر اي معلومات حول المطار”.