لبنان | محتجون دخلوا الى مبنى الشؤون الاجتماعية مطالبين بمقابلة الوزير

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دخل عدد من المحتجين بالقوة مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية في بدارو، وتوجهوا الى مكتب الوزير رمزي المشرفيه الذي لم يكن موجودا في الوزارة، وطالبوا بمقابلته للاستماع الى مطالبهم.
واعتبر المحتجون “ان الوزارة مقر عام وهي مباحة للجميع، وانها الوزارة الأهم في هذا الوضع المعيشي السيء، وان الوزير لا يقوم بواجباته تجاه المواطنين”.
وتدخلت القوى الأمنية لاقناعهم بالخروج من المكاتب، ثم انتقلوا الى مدخل الوزارة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.