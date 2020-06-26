لبنان | انتخاب قاضيين متقاعدين في هيئة مكافحة الفساد في 7 آب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 يونيو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عملاً بأحكام القانون الرقم 175 الصادر بتاريخ 8/5/2020 المتعلّق بـ”مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” حدّد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود نهار الجمعة الواقع فيه 7/8/2020 موعداً لانتخاب قاضيين متقاعدين بمنصب الشرف في الهيئة المذكورة، على أن تعلن تفاصيل اجراء العملية الانتخابية في بيان لاحق. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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