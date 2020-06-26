لبنان | محال تجارية وملاحم في مرجعيون الى الاقفال

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 يونيو 2020 11:19 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عمد اصحاب بعض من الشركات والمحال التجارية والملاحم في قرى وبلدات قضاء مرجعيون إلى الاقفال التام او الموقت او حتى اشعار آخر، بسبب الغلاء الفاحش والارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار الاميركي. من جهة اخرى، لوح عدد من المدارس الخاصة في المنطقة بالاقفال، بسبب تعثر اكثرية الاهالي عن دفع المستحقات المتراكمة عليهم منذ العام الفائت والاعوام التي سبقتها، كما ان بعض ادارات المدارس في صدد الاستغناء عن خدمات عدد من الاساتذة وموظفين اداريين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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