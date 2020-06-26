لبنان | انقطاع الاتصالات في الهرمل لعدم توفر مادة المازوت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 يونيو 2020 11:19 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك انقطعت الاتصالات التابعة لشركة MTC في الهرمل وقرى القضاء. وبعد التواصل، أفاد معنيون ان مادة المازوت غير متوفرة لتشغيل محطات الإرسال في الهرمل والبقاع الشمالي، لعدم توفر الاعتمادات اللازمة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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