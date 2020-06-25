كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 يونيو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اكد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار، انه لا اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ، واستقر عدد الاصابات المسجلة في عكار منذ 17 آذار الماضي على 78 حالة. وجاء في الجدول البياني للحالات المسجلة منذ 17 آذار الفائت:

الحالات الايجابية : 10 (8 مقيمين،2 وافدين) وارتفع عدد حالات الشفاء الى 68 حالة اثر تسجيل حالتي شفاء جديدتين.

حالات الحجر المنزلي: 231 (مقيمبن ووافدين). تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | غرفة ادارة الكوارث في عكار: لا اصابات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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