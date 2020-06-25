لبنان | حواط تبلغ تأمين مادة المازوت لمحطات الارسال والبدء بتفريغها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 يونيو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تبلغ وزير الاتصالات المهندس طلال حواط من الشركة المكلفة تأمين مادة المازوت، انها بدأت بتفريغها في خزانات محطات الإرسال من اجل تسريع عملية التعبئة وضمان عدم حدوث اي انقطاع على الشبكة لتأمين استمرارية الخدمة للمواطنين. وكان حواط اجرى مساء امس، سلسلة لقاءات واتصالات ابرزها مع رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ووزير الطاقة ريمون غجر بهدف تأمين مادة المازوت للمحطات على الرغم من عدم توفر الكميات اللازمة يوميا. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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