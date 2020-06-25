كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 يونيو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت ادارة مرفأ طرابلس ان فريقا طبيا من وزارة الصحة العامة أجرى فحوص pcr لاكثر من 120 عاملا وموظفا في المرفأ، وجاءت النتيجة سلبية للجميع. واكد مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر “ان الادارة اتخذت كل الاجراءات والتدابير الوقائية، بتوجيهات من معالي وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، وألزمت العمال والموظفين الشروط الصحية من كمامات وقفازات”، لافتا الى ان “المرفأ خال من الوباء، وان الادارة تقوم بجهود كثيفة لزيادة تدابير التأهب والجهوزية ومراقبة الوضع للحد من تفشي الفيروس بين صفوف العمال والموظفين”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ادارة مرفأ طرابلس: فحوص pcr لاكثر من 120 عاملا وموظفا سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.