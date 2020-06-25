لبنان | مسؤول إماراتي: لبنان يدفع ثمن تدهور العلاقات مع الخليج.. وحزب الله يملك فعليا جيشا داخل الدولة

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وأضاف “قرقاش” أن لبنان يدفع ثمن تدهور العلاقات مع دول الخليج العربية وهو يكافح لاجتياز أزمة اقتصادية عميقة.

وكانت دول الخليج دأبت على تزويد الاقتصاد اللبناني الهش بالأموال لكن نفوذ جماعة حزب الله المدعومة من إيران المتزايد أزعجها وأصبحت ترفض تقديم المساعدة لتخفيف أسوأ أزمة مالية تواجهها بيروت منذ عشرات السنين.

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وأكد أيضاً أنه “إذا شهدنا بعض أصدقائنا والقوى الكبرى المهتمة بلبنان يعملون على خطة فسنفكر في الأمر. لكن حتى الآن ما نراه هنا حقا تدهور لعلاقات لبنان العربية وعلاقاته الخليجية على مدار السنوات العشر الماضية. ولبنان يدفع جزئيا ثمن ذلك الآن”.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة مستعدة لدعم لبنان إذا طبق إصلاحات وتصرف دون أن يكون أسيرا لجماعة حزب الله الشيعية المسلحة التي ساعدت في تشكيل الحكومة الحالية.

وقال قرقاش “شهدنا تراكم المشاكل في لبنان وشهدنا أيضا إملاء للخطاب السياسي من جانب حزب الله الذي يملك فعليا جيشا داخل الدولة”.

وأضاف أن الإمارات حذرت بيروت مرارا من تدهور العلاقات مع الخليج وأنه “إذا أحرقت جسورك فسيكون من الصعب عليك جدا استخدام الرصيد الهائل من حسن النية والرصيد الهائل من الدعم المالي الذي يحتاج إليه لبنان”.