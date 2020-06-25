لبنان | مواطن حاول إحراق نفسه أمام قصر العدل في بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 يونيو 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 يونيو 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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حاول أحد المحتجين أمام قصر العدل في بيروت إحراق نفسه، ما أثار حالة من الهلع بين صفوف المحتجين.

وحضرت فرق الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان لإسعافه وسط تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية.

وينظّم المتظاهرون وقفة احتجاجية أمام قصر العدل للمطالبة بالإفراج عن عدد من الموقوفين جرّاء أعمال الشغب في بيروت.

ووقع تدافع بين عدد من المحتجين والقوى الأمنية أمام قصر العدل، وتم استقدام فرقة إضافية من قوات مكافحة الشغب إلى المكان لتطويق الإشكال.

وكان توجّه قسم من المحتجين على طريق القصر الجمهوري، إلى أمام قصر العدل في بعبدا، وقسماً آخر إلى أمام قصر العدل في بيروت.