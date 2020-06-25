لبنان | مواطن حاول إحراق نفسه أمام قصر العدل في بيروت

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حاول أحد المحتجين أمام قصر العدل في بيروت إحراق نفسه، ما أثار حالة من الهلع بين صفوف المحتجين.
وحضرت فرق الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان لإسعافه وسط تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية.
وينظّم المتظاهرون وقفة احتجاجية أمام قصر العدل للمطالبة بالإفراج عن عدد من الموقوفين جرّاء أعمال الشغب في بيروت.
ووقع تدافع بين عدد من المحتجين والقوى الأمنية أمام قصر العدل، وتم استقدام فرقة إضافية من قوات مكافحة الشغب إلى المكان لتطويق الإشكال.
وكان توجّه قسم من المحتجين على طريق القصر الجمهوري، إلى أمام قصر العدل في بعبدا، وقسماً آخر إلى أمام قصر العدل في بيروت.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.