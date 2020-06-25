لبنان | التمييز العسكرية أرجأت جلسة محاكمة الأسير الى 4 شباط

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 يونيو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أرجأت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف وحضور مفوض الحكومة لدى المحكمة القاضي غسان الخوري، جلسة محاكمة الشيخ أحمد الأسير وتسعة آخرين في ملف أحداث عبرا ،الى 4 شباط المقبل وذلك لاستكمال إجراءات التبليغات. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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